LAMBERT, Diane



À l'Hôtel-Dieu de Québec, entourée de l'amour des siens, le vendredi 8 décembre 2017, est décédée à l'âge de 57 ans, madame Diane Lambert. Elle était la fille de feu Thérèse Côté et feu Eustache Lambert. Elle habitait à Saint-Nicolas. La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 13h à 15h,Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Denis (Hélène Robitaille), Francine (Gaétan Légaré), Raymond (Michèle Ouellet), Michel, Louise (Jacques Desharnais), Clément (Colombe Lachapelle) et Claude; ses neveux et nièces: Frédéric, Stéphanie, Simon, Jean-François (Audrey-Ann), Maxime, Guillaume et Jean-Patrick; ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec (Québec) G1K 5Y9. Des enveloppes seront disponibles sur place, lors de la cérémonie.