LEMELIN, Raymond



Au CHSLD de Lévis, le 29 novembre 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Raymond Lemelin, époux de feu madame Jacqueline Denis, fils de feu madame Mary Malenfant et de feu monsieur Pierre-Etienne Lemelin. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10h30 à 12h30.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée-Columbarium Mont-Marie. Il laisse dans le deuil ses enfants : Rénald (Céline Jenkins), Carole (Gaston Brisson), Danny (Steve Gosselin) et Claudine (Jonathan Grondin); ses petits-enfants : Jean-Pascal Lemelin, Nadia, Vincent et Nicolas Brisson, Justin Gosselin, Mégane et Thomas Grondin; ses 10 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Juliette, feu Thérèse, Aline (René Léveillé), feu Eddy, feu Paul-Émile, feu Claude (Pauline Schram), Denise (feu Jean-Paul Carrier) et Denis (Denise Leclerc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Denis : feu Clairette, feu Yvan, feu Gisèle et feu Jacques (Yolande Labranche), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du 5e étage du CHSLD de Lévis pour les bons soins prodigués à notre papa. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.