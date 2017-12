NOREAU-FOURNEL, Yvette



Yvette nous a quittés tout doucement le 8 décembre 2017. On se rappellera son courage devant les épreuves et la douleur, mais aussi ses nombreux talents artistiques. Nous, ses enfants, lui sommes reconnaissants pour la bonne éducation et les belles valeurs qu'elle nous a inculquées. En guise de reconnaissance envers l'extraordinaire équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Laval (dont Dre Moreau), qui a permis à notre mère de nous quitter sereinement et dans la dignité, vous pouvez traduire vos marques de sympathie par un don à la Fondation Lucie-Auger, dédiée aux soins palliatifs. À la demande de notre mère, il n'y aura pas de cérémonie.