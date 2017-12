GAGNON, Denise



Au Centre d'Hébergement Charlesbourg le 30 novembre 2017, est décédée Denise Gagnon, fille de feu M. Emilio Gagnon et de feu dame Marie-Elyse Labrie. Elle était la conjointe des 27 dernières années de Gérald Larue et la mère de feu Steeve Beaulieu. Outre son conjoint elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Robert, Paul-Émile, Christian, Régine (Marcel), Doris (Jean-Nil), Jacqueline, Jean-Yves (Céline), Gaston (Françoise), Francis, Carol, Sylvie, Josée (Daniel), Martin (Dannie), André (Sophie); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Larue: Nicole, Jean-H (sa grande amie Louisette), Gaétan (Louise), Micheline (Richard) et Bertrand (Johanne); ainsi que de nombreux neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux amis, dont Mario et Odette. La famille recevra les condoléances aude 13h à 16h.Un merci particulier à l'équipe des soins palliatifs du Centre d'Hébergement Charlesbourg. Un don à la Fondation du cancer du sein serait grandement apprécié.