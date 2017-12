Plus grand succès populaire du théâtre québécois, Broue va revivre avec de nouveaux comédiens et un nouveau décor. Mais pas avant deux ou trois ans. Michel Côté, Marc Messier et Marcel Gauthier, qui ont joué la pièce pour la 3322e et dernière fois en avril dernier, souhaitent laisser retomber la poussière avant de passer le flambeau.

Déjà, dit Marcel Gauthier, deux producteurs, dont l’identité n’a pas été dévoilée, ont annoncé leur intention d’acquérir les droits d’auteur de la pièce, écrite par le trio Côté-Messier-Gauthier avec Claude Meunier, Jean-Pierre Plante, Francine Ruel et Louis Saia.

« À l’heure où on se parle, précise-t-il, rien n’est décidé, ni quel groupe va le faire ni quand exactement. Mais Broue étant, je pense, une pièce qui a fait ses preuves, c’est sûr que ça va intéresser beaucoup de producteurs, que ce soit au théâtre d’été ou classique. De bons comédiens et de bons metteurs en scène peuvent faire un aussi bon travail que nous. »

Patience

Mais il faudra être patient. Marcel Gauthier évoque l’an 2019 ou 2020 pour un Broue 2.0. « On souhaite que ça dorme un peu. Laisser le temps à quelqu’un d’arriver avec une autre vision de la pièce. Mais nous serons tous présents le soir de la première. »

Une fois qu’ils auront cédé les droits, les auteurs n’auront plus leur mot à dire sur le choix des comédiens. Certitude, ce ne sera pas dans le mythique décor de taverne qu’ils ont trimballé pendant presque quatre décennies.

« On ne veut pas que ce soit une copie de ce qu’on a fait. Ce ne sera pas dans le même décor, qu’on ne veut donner à personne parce qu’on a d’autres plans. Idem pour nos costumes », indique Gauthier, sans révéler plus de détails.

Non au cinéma

Ce sera donc oui pour un retour au théâtre. Mais, jure Michel Côté, la réponse restera non pour ceux qui voudraient transposer l’univers de Broue au grand écran.

« Encore dernièrement, on nous a approchés pour faire un film avec ça. Je n’y crois pas. Je trouve que le meilleur véhicule pour un show drôle comme Broue, c’est la scène. C’est trop verbeux. »

« Ça prendrait une réécriture complète pour faire un film. Le côté dramatique ressortirait trop. Parce qu’il y a un drame humain derrière cette comédie. Ce n’est pas pour rien que la pièce a joué pendant trente-huit ans. Mais s’il y a juste le drame, ce n’est pas drôle. Et s’il n’y a pas de drame, la comédie est moins bonne, moins intelligente. »