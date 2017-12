TESSIER, Pierre



À la maison Michel-Sarrazin, le 9 décembre 2017, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Pierre Tessier, époux de madame Johanne Morin. Il demeurait à St-Augustin. Monsieur Tessier laisse dans le deuil ses enfants: Louis-Pierre Tessier (Nancie Rouleau) et Geneviève Tessier (Pierre-Olivier Bédard); ses beaux-enfants: François Winter (Karina Hamelin) et Isabelle Winter (Paul-Omer Lévesque) et son petit-fils Alexis Lévesque; ses frères et sœurs de la famille Tessier: Nicole (John Tassone), feu Jean-Yves, Louise (Marc Dubois), Claire (Alain Marcotte), Gaétane (Gaétan Bussières) et Alain (Renée Verner); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morin: Marielle (feu Raymond Tortillet), Louise (Noureddine Adrao), Jocelyne (Marc-André Breton), Jean (Ghislaine Plante), Gaétane (Gilles Plante), Line (Uve Meyer), Carol (Céline Sylvain) et Daniel (Annie Thibodeau) ainsi que sa filleule Ann-Frédérique Tessier et de nombreux oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à lade 10h à 11h45.Merci au personnel de la maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant en don à la fondation de la maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec, (Québec) G1T 1P5 http://www.michel-sarrazin.ca Les formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.