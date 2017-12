TARDIF, Jean



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 30 novembre 2017, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Jean Tardif, fils de feu monsieur Grégoire Tardif et de dame Claire Bolduc et époux de dame Lise Leblanc. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise et sa mère Claire; ses enfants: Marielle (François Bécotte), Kareen (Benoit Lauzon), Alexandre (Rosalie Hudon), Maxime (Marie-Ève Caouette) et leur mère Marlene Corcoran; ses petits-enfants: Nicolas, Julia, Emmy, Elliot, Pénélope et Simone; ses frères: Paul et Daniel (Suzanne Mourgand), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.