Enfin un gain en prolongation

«Ça faisait quelques matchs en prolongation qu’on n’arrivait pas à trouver le petit but [pour gagner]. On a très bien travaillé. Certes, ce fut plus difficile en première puisque ce n’est jamais facile de jouer après neuf heures de bus, mais ça fait du bien de commencer sur une bonne note», a lancé le vétéran patineur près du vestiaire.

«Garneau et Baribeau ont montré du caractère. J’aurais aimé qu’on en fasse plus à cinq contre cinq, mais on a trouvé une manière de sortir avec la victoire. On aurait pu leur faire mal à cinq contre trois en première. On manquait d’exécution et on a perdu du momentum. Heureusement, on a retrouvé vie en troisième», a commenté l’entraîneur-chef Philippe Boucher.