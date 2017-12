PORTELANCE, Line



À la Maison Michel-Sarrazin, le 24 novembre 2017, à l'âge de 61 ans et 7 mois, est décédée madame Line Portelance, fille de feu madame Yvette Lavoie et de feu monsieur Roger Portelance. Elle demeurait à Longueuil.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 14h15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil, sa sœur: France (Patrice Messager); ses nièces: Karine Messager (Olivier Brulotte), Audrey Verreault et Claudie Verreault; son beau-frère: Richard Verreault (feu Christine Portelance); son ami: Daniel Lapointe; ainsi que les cousins, cousines, parents et amis. La famille tient à remercier le département d'oncologie à l'Hôpital Charles Lemoyne de Longueuil ainsi que le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.