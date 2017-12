DAIGLE, Louise



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 2 décembre 2017, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Louise Daigle, épouse de feu monsieur Jacques Santerre, fille de feu dame Thérèse Bergeron et de feu monsieur Armand Daigle. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres au, de 13 h à 14 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont le vendredi 22 décembre 2017 à 10 h. Elle laisse dans le deuil sa fille: Marie Josée Santerre (Bruno Chamberland); ses petits-fils: Antony (Mélanie Cauchois) et Éliot (Audrey Thomas); ses frères: Laurent (Lise Simard), Clément (Doris Boisvert) et Gérard (Jean-Yves Martineau); ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille vous encourage à remplacer l'envoi de fleurs par un don à l'organisme de votre choix.