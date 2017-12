Immigration: un avocat veut que les enfants expulsés finissent leur année

Les enfants qui vont à l’école ne devraient plus être expulsés du pays en plein milieu de l’année scolaire, demande l’avocat de la famille Lawrence, dont l’histoire a suscité une immense vague de sympathie il y a deux semaines.

« Ces enfants n’ont rien demandé. Ils sont tributaires de décisions d’adultes, voire même parfois victimes de ces décisions », dit Stéphane Handfield, avocat en droit de l’immigration.

« Trop de mes clients sont renvoyés dans leur pays en plein milieu de l’année scolaire, ce qui pénalise les enfants dans leurs apprentissages », dit-il.

Dans une lettre envoyée lundi à trois ministres fédéraux, dont Justin Trudeau, Me Handfield fait référence à la famille de Leony Pavithra Lawrence. Le Journal avait raconté l’histoire de cette famille d’immigrants modèles expulsée le 3 décembre.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

La cadette Dharusha a fait tout son secondaire en français à l’école Lucien-Pagé. En retournant au Sri Lanka avant la fin de l’année, elle ne pourra pas obtenir son diplôme d’études secondaires.

« Cette histoire vient mettre un visage sur cette réalité », dit Me Handfield. Selon lui, des centaines d’enfants scolarisés sont expulsés du Canada chaque année. L’Agence des services frontaliers n’était pas en mesure de fournir de chiffres jeudi.

Sécurité

Stéphane Handfield demande à ce que la Loi sur l’immigration soit modifiée pour que les élèves ne puissent être expulsés que pendant les mois d’été. Cette demande ne s’applique pas lorsque les personnes visées posent un risque pour la sécurité du pays.

« Mais dans le cas de la famille Lawrence, quelle était l’urgence ? » s’interroge-t-il.

Il y a une énorme différence entre changer un enfant d’école dans le même pays au cours d’une année et le renvoyer dans un pays où le système et la langue sont complètement différents, explique Stéphanie Bellenger-Heng, commissaire à la CSDM. « On les confronte à l’échec », dit-elle.

L’Association québécoise des avocats en droits de l’immigration appuie d’ailleurs la démarche.« Dans le cas de la famille Lawrence, les garder au pays quelques mois de plus n’aurait rien coûté aux contribuables », dit le président Jean-Sébastien Boudreault.

Les bureaux de Justin Trudeau et du ministre de la Sécurité publique indiquent que c’est le ministre de l’Immigration Ahmed Hussen qui est le mieux placé pour se pencher sur cette question. Le bureau de M. Hussen n’a pas rendu les appels du Journal.