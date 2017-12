Isaac Ballou chez les Capitales: cette fois, c’est la bonne!

Les Capitales de Québec ont conclu une entente avec l’Américain Isaac Ballou, choix de 15e tour des Nationals de Washington en 2013, jeudi.

Le rapide voltigeur devient ainsi le premier joueur ayant officiellement un contrat en prévision de la saison 2018. Fait à noter, Ballou devait jouer à Québec l’été dernier avant de changer d’idée, au dernier moment.

«Je suis très content, parce que je sais qu’il peut avoir un impact dans une ligue comme la Can-Am. Je le pensais à ce moment et je le pense encore aujourd’hui, a expliqué le gérant Patrick Scalabrini, qui avait respecté la volonté de l’athlète en juillet dernier. Je l’avais contacté à la fin de la saison pour lui expliquer que nous n’étions pas fâchés de son changement de cap et qu’on était ouvert à lui reparler.»

Cette fois, c’est Ballou qui est revenu à la charge.

«Il m’a relancé il y a quelques semaines. Avec les cas incertains de Kalian Sams et de Marcus Knecht, il y avait de la place chez les voltigeurs. Il est "crinqué", il s’entraîne fort et il veut se donner une deuxième chance. Avec son expérience dans le AA et le AAA, ça augure bien côté performances dans notre ligue», a analysé le gérant, très satisfait de sa prise.

Le voltigeur de 27 ans, qui occupera un statut LS-4, est un bon voleur de buts. Il a participé à 488 matchs dans le baseball affilié au cours des cinq dernières saisons, après avoir œuvré au sein de l’équipe de l’Université Marshall (division 1), notamment en compagnie d’Arik Sikula.

«Arik et mes sources m’ont confirmé qu’il serait un bon compétiteur et un très bon coéquipier.»

Gélinas coulé dans le béton

Avec Ballou, seul Karl Gélinas est certain de revenir l’été prochain. «La plupart des gars veulent revenir, mais plusieurs ont des situations particulières», a mentionné Scalabrini.

Maxx Tissenbaum pourrait effectivement se lancer sur le marché du travail après avoir terminé son parcours universitaire, Sams et Yurisbel Gracial espèrent trouver une place au Japon et Adam Ehrlich a été opéré au dos, notamment.

Jordan Lennerton a déjà indiqué vouloir se retirer de la compétition, alors que Nolan Becker a signé avec les Royals de Kansas City.