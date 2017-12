Jour de l’An: l’alcool sera de nouveau permis sur la Grande Allée

Pour la deuxième année de suite, l’alcool sera permis dans deux semaines sur la Grande Allée, lors des festivités du jour de l’An.

C’est ce qu’on a pu lire dans un communiqué rendu public jeudi par la municipalité. « La Ville de Québec permettra la consommation d’alcool sur le site des festivités dès 20 h, le 31 décembre. Seules les boissons achetées aux différents points de vente seront permises ; les visiteurs ne pourront pas apporter leurs propres consommations sur le site », apprend-on.

Jeudi en fin d’après-midi, le maire a expliqué que cette autorisation « incite le monde à venir parce qu’ils peuvent faire un party ».

L’année dernière, la permission inédite de l’alcool en pleine rue a entraîné une explosion du coût du contrat de sécurité, qui était passé de 5000 $ à 25 000 $. « On va permettre l’alcool. On permet aux gens d’avoir du plaisir. On commence à lâcher un peu de lousse », a expliqué Régis Labeaume.

La fête s’était d’ailleurs bien déroulée. Exception faite des deux arrestations pour méfait et pour désordre public, aucun incident majeur n’avait été enregistré.

« Il y a 21 bars et il n’y a pas de problèmes. Le monde est correct, le monde est subtil. Ils ont tous compris comment ça devait fonctionner, ils ont saisi le message », avait ajouté le maire de Québec, satisfait.

Deux scènes

Ce 31 décembre, deux scènes seront aménagées au parc de la Francophonie et à la place de l’Assemblée nationale. Les amoureux de la musique traditionnelle pourront fêter au premier lieu. Trois DJ – Angelz, Bijou et Ciszak – seront présents au second espace. À minuit, des feux d’artifice seront projetés à partir des plaines d’Abraham.

« Année après année, le jour de l’An à Québec gagne en popularité et attire des visiteurs en provenance des quatre coins du monde », s‘est réjoui le maire Labeaume.