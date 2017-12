La musique qui fait du bien

Après avoir reçu la visite des joueurs du Canadien mardi, les enfants qui séjournent à l’Hôpital Sainte-Justine ont vécu une expérience musicale unique en compagnie des musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal et du maestro Kent Nagano, jeudi.

Les émotions étaient à fleur de peau lors de cette visite qui aura permis à plusieurs enfants, mais aussi à leurs parents et au personnel qui les accompagnent, de se plonger dans l’ambiance des Fêtes, le temps de quelques morceaux.

Photo Chantal Poirier

« Tous les musiciens de l’OSM qui sont venus aujourd’hui sont parents. Nous réalisons que nous sommes extrêmement chanceux d’avoir des enfants en bonne santé », a souligné Kent Nagano, qui était accompagné par sept des musiciens de l’orchestre, pour l’occasion.

« Nous avons demandé à rendre visite à des enfants qui souffrent de maladies assez graves, qui ne peuvent pas sortir, a-t-il précisé. Pour nous, le fait de leur rendre visite, c’est une toute petite chose que nous avons la chance de faire. Ce qui fait notre bonheur, c’est de pouvoir leur amener la musique. »

Photo Chantal Poirier

Parmi les jeunes patients qui ont eu droit à un petit concert privé, on compte Rayane Benharrats, un garçon de 12 ans atteint d’un ostéosarcome au genou, une forme de cancer des os.

De la joie

« De voir les musiciens, aujourd’hui, ça remplit l’hôpital de joie, nous a-t-il dit, visiblement ravi de son expérience. C’est mieux, on en profite ! »

Mark Dagalla, un adolescent de 17 ans à qui l’on a récemment diagnostiqué un lymphome hodgkinien comptait aussi parmi les heureux spectateurs.

Photo Chantal Poirier

Lui-même violoniste, c’est avec le sourire fendu jusqu’aux oreilles qu’il a échangé quelques mots avec les musiciens et Kent Nagano.

« À l’école, nous parlons souvent des musiciens de l’OSM, a expliqué l’étudiant de l’école Joseph-François-Perrault, située dans le quartier Saint-Michel, à Montréal. De les avoir rencontrés, c’était extraordinaire ! Je suis vraiment content. D’avoir vu Kent Nagano en personne. Ça aussi, c’était quelque chose ! »

Un baume

Si cette visite a fait le bonheur des enfants, à qui l’on a remis des petites boîtes à musique en guise de cadeau, elle a également apporté un certain réconfort à leurs parents.

Émus par la beauté de la musique, mais aussi par le geste posé par l’OSM et ses musiciens, les mots leur manquaient parfois pour exprimer leur gratitude.

Photo Chantal Poirier

« Les journées comme aujourd’hui, elles font du bien », nous a dit Vanaelle Atzenhoffer, la maman d’Amy, une fillette de trois ans atteinte d’une leucémie myéloïde aiguë.

« La musique de l’orchestre, c’est venu me chercher, a-t-elle ajouté, précisant qu’elle avait même versé quelques larmes. Ça met un petit baume sur nos cœurs pour le temps des Fêtes. Notre fille, elle le réalise peut-être plus ou moins, mais pour les parents, ça fait un bien immense. C’est un beau cadeau. C’est impressionnant de les entendre. »

Ce qu’ils ont dit

« Je déjeunais avec mon fils, ce matin, et je me disais qu’il faudrait que chaque jour, je me souvienne de la chance que j’ai d’avoir un enfant en santé. » – Marianne Dugal, violoniste

« Par définition, un orchestre doit faire partie de sa communauté. Si l’on s’isole trop, on se détache des valeurs humaines. » – Kent Nagano

« C’est tellement important, pour nous, d’être ici et de voir le bonheur que nous pouvons apporter aux enfants. C’est une mission que nous avons, nous, les musiciens. » – Pierre Beaudry, tromboniste

« Ici, nous pouvons être enfermés dans une chambre durant des heures. Quand tu vois des gens comme les musiciens qui sont venus, aujourd’hui, prendre de leur temps pour penser à nous, ça fait un bien immense. » – Sara Espinoza, la maman de Mia Laurel, 3 ans