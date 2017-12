L'agence Weekend Express célèbre ses 30 ans avec une nouvelle image

Weekend Express a lancé sa nouvelle image ainsi que son nouveau site web lors d'un 5 à 7 le 6 décembre dernier à la brasserie artisanale la Korrigane. L'événement regroupait des clients, des partenaires et des agents de voyage qui sont venus célébrer ce grand dévoilement avec des collègues de la grande famille Tourcar.

Les invités ont eu beaucoup de plaisir à participer au photobooth thématique, au lancé de dés géants et à la présentation média des destinations offertes par Weekend Express. Soulignons également que Mme Marie-Josée Rousseau s’est méritée un voyage à New York pour deux personnes, gracieusement offert par l'agence de Lévis.

L'un des moments forts de la soirée aura été la présentation de la nouvelle vidéo promotionnelle de l'agence, tournée et réalisée par M. Edgar Fritz, cinéaste de Québec.

À propos de Weekend Express

Weekend Express organise des voyages en autocar de luxe vers plusieurs destinations. Parmi celles-ci : New York, Boston, Toronto, Bahamas, Floride, etc. Les voyages sportifs sont aussi très appréciés des amateurs de hockey, baseball et football. Chaque fois, l'équipe dynamique et expérimentée que forme Weekend Express permet à ses passagers de vivre une expérience inoubliable.

Weekend Express fait partie du Groupe Tourcar, qui est impliqué dans l'industrie touristique et plus particulièrement dans le voyage de groupe depuis plus de 30 ans. Il comprend les compagnies Autocar Excellence, Autocar Hélie, Voyages Tour Étudiant, Séjours Linguistiques VTE, Voyages Club Sélect ainsi que l'Érablière le Chemin du Roy.

www.weekend-express.com

418-830-0542

info@weekend-express.com