Deuil-Jeunesse a lancé récemment sa plus importante campagne de financement depuis sa fondation, il y a

10 ans. Sous le thème « N’ayons pas peur des mots. Le deuil, c’est la vie. » La campagne a pour objectif d’amasser 500 000 $ pour assurer l’accessibilité et la pérennité de Deuil-Jeunesse, mais aussi de faire connaître les nombreux services que l’organisme offre quotidiennement aux enfants et aux familles endeuillés dans 13 régions du Québec.

Chaque mois, d’ici la fin de 2018, voyez des capsules de personnalités issues du monde artistique, sportif et du monde des affaires qui partagent une expérience vécue en lien avec le deuil à http://www.deuil-jeunesse.com/

Québec ville en rose

La 7e présentation de Québec ville en rose a permis cette année à la Fondation d’amasser la somme record de 197 000 $ pour le Centre des maladies du sein du CHU de Québec-Université Laval. Ainsi, les efforts de collecte de fonds des 52 porteurs de lumière, la générosité des partenaires et les profits issus du Cocktail Québec ville en rose du 11 octobre dernier permettront d’aller encore plus loin pour les personnes atteintes d’un cancer du sein de Québec et de tout l’Est du Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Dre Christine Desbiens, directrice médicale, Centre des maladies du sein, CHU de Québec-Université-Laval ; Nathalie Langevin, représentante de Québecor, présentateur de Québec ville en rose, directrice générale et ventes, TVA Québec, et directrice générale des vente, Journal de Québec, et Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction, Fondation du CHU de Québec.

Bénévole expert engagé

Bravo à Pierre Martel (au centre sur la photo) conseiller en ressources humaines, agréé retraité du RTC et toujours actif en tant que consultant à temps partiel, qui a reçu le 5 décembre dernier (Journée internationale des bénévoles) le Prix reconnaissance bénévole expert engagé de Bénévoles d’Expertise (BE). M. Martel compte 40 ans d’expérience et transfère ses connaissances et ses compétences auprès des OBNL par le biais de Bénévoles d’Expertise depuis le mois d’avril 2015. Sur la photo : Nancy St-Pierre, directrice générale de Bénévoles d’Expertise et François Giroux, président, entourent Pierre Martel.

Prix Inspiration

La Fondation Jeunes en Tête a profité du 7e Bal du Maire, le 1er décembre dernier, pour dévoiler le lauréat du Prix Inspiration 2017. Cette année, l’organisme Option Travail a remporté cet honneur et a mérité du même coup une bourse de 5000 $. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale ; Régis Labeaume, maire de Québec ; Lanie Desrochers, directrice générale, Option Travail et Jean-François Chalifoux, président d’honneur de la soirée et PDG de SSQ Groupe financier.

Anniversaires

Carole Vézina (photo) qui dirige depuis quelques années son entreprise (Carole Vézina, stratège en commercialisation et placement média)... Kim St-Pierre, ex-gardienne de but, trois fois médaillée d’or olympique et cinq fois championne du monde de l’IIHF, 39 ans... Émilie Heymans, médaillée de bronze avec Blythe Hartley en plongeon synchronisé sur 10 m en 2004, aux Olympiques d’Athènes, 36 ans... Germain Houde, comédien québécois, 65 ans.

Disparus

Le 14 décembre 2016. Shirley Dysart (photo), 88 ans, première femme libérale à siéger à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick... 2015. Glen Sonmor, 86 ans, hockeyeur canadien (Rangers NY) et entraîneur (AMH-LNH) avec Minnesota... 2005. Valérie Gignac, 25 ans, policière native de Québec au service de la Ville de Laval... 2013. Jacques Proulx, 78 ans, un des grands noms de la radio québécoise.