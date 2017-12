Les pantalons qu’il vous faut absolument cet hiver

Le «Snuggie» peut aller se recoucher. Il vient officiellement d’être détrôné dans la catégorie vêtement de détente le plus inusité.

Le nouveau chef de file? Les «Feejays» (mot-valise composé de «feet» (pieds) et de «p-jays» (pyjamas)), des pantalons tout douillets dotés de pantoufles intégrées.

Une publication partagée par Feejays (@feejays) le 31 Juil. 2017 à 9h47 PDT

Les pantoufles gardent nos pieds bien au chaud, mais peuvent facilement être retirées au besoin. Il suffit simplement de remonter l’ourlet. Traduction : finis les bas errants dans notre lit en raison d’un soudain coup de chaleur nocturne. Victoire!

Une publication partagée par Feejays (@feejays) le 8 Déc. 2017 à 22h05 PST

Il s’agit là de l’item idéal à enfiler pour se la couler douce pendant le temps des Fêtes...

Une publication partagée par Feejays (@feejays) le 16 Nov. 2017 à 18h10 PST

Passer du temps de qualité avec notre chat....

Une publication partagée par Feejays (@feejays) le 29 Oct. 2017 à 8h01 PDT

Enfin dévorer ce livre dont tout le monde nous parle...

Une publication partagée par Feejays (@feejays) le 9 Oct. 2017 à 11h31 PDT

Appeler nos amis et faire un party de Feejays. #YOLO

Une publication partagée par Feejays (@feejays) le 17 Juil. 2017 à 9h21 PDT

Mais ce n’est pas tout, la compagnie propose également des hauts style «hoodie» munis de mitaines. Notre vie est à présent complète. On capote.

Une publication partagée par Feejays (@feejays) le 11 Janv. 2017 à 11h50 PST

Les vêtements Feejays sont disponibles pour femmes, hommes et enfants et sont vendus en ligne entre 29,98 $ US et 49,98 $ US.

Bonne détente!



*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!