Égalité des sexes et climat au G7

À moins de six mois de l’événement, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé jeudi les cinq thèmes qui guideront la présidence canadienne du G7 en 2018 à Charlevoix.

Même si le sommet aura lieu au Québec, l’annonce d’une vingtaine de minutes en direct sur internet s’est déroulée principalement en anglais, à l’exception de quelques passages en français. En cette année du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, M. Trudeau portait fièrement des bas ornés du chiffre symbolique pour le pays.

Au cours de la prochaine année, le Canada souhaite faire progresser des priorités nationales et internationales découlant de cinq thèmes : investir dans la croissance économique qui profite à tout le monde, se préparer aux emplois de l’avenir, promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, travailler à l’égard des changements climatiques, des océans et de l’énergie propre et construire un monde plus pacifique et plus sûr.

« La région de Charlevoix représente bien la vision que partagent les dirigeants : un monde propre, sûr, pacifique, divers, inclusif et prospère. C’est donc l’endroit parfait pour avoir les discussions de fond qui mèneront à des solutions concrètes pour les gens qu’on représente », a notamment mentionné le premier ministre Trudeau.

Courtoisie

Le paysage

Dans les mois précédant le sommet des dirigeants, le Canada tiendra une série de réunions de ministres du G7 qui aborderont ces thèmes.

Le premier ministre a également dévoilé le logo du G7 pour 2018, qui rend hommage au paysage de Charlevoix. Selon l’organisation, ce logo évoque le relief montagneux et la forêt mixte qui bordent le fleuve Saint-Laurent à cet endroit.

Le Canada sera l’hôte du Sommet des dirigeants du G7, qui aura lieu les 8 et 9 juin 2018. Ce sommet sera le sixième accueilli par le Canada et le premier qui aura lieu au Québec depuis 1981. Le G7 comprend le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Les sommets canadiens précédents ont eu lieu dans les régions de Muskoka, Kananaskis, Halifax, Toronto, Ottawa et Montebello.

Des manifestations

À l’aube de la visite des principaux chefs d’État de la planète, les résidents de La Malbaie ont assisté le mois dernier à une première assemblée d’information.

Même si des groupes de manifestants s’organisent déjà, les citoyens présents ne craignent pas de voir des dérapages comme en 2001 lors du Sommet des Amériques à Québec, notamment en raison de la configuration des lieux et des accès limités.

Les citoyens se disent surtout préoccupés par les enjeux de sécurité, de mobilité et les retombées économiques sur la région.