Mario Durocher, la sagesse du vétéran

VAL-D’OR | Même s’il pourrait devenir jeudi soir le quatrième entraîneur seulement dans l’histoire de la LHJMQ à atteindre le plateau des 500 victoires, Mario Durocher faisait preuve d’une grande humilité en songeant à ce chiffre.

Figure de longévité parmi les entraîneurs québécois, Durocher en est à sa 24e saison dans le circuit Courteau, tous postes confondus. Seuls Richard Martel (589), Guy Chouinard (569) et Réal Paiement (541) ont célébré plus souvent que lui depuis la création de la LHJMQ, en 1969.

Ironiquement, Chouinard avait embauché comme adjoint le jeune Durocher au début des années 1990 chez les Faucons de Sherbrooke, devenant un mentor pour l’actuel pilote des Foreurs.

«Le but pour moi, c’est de gagner des matchs de hockey. Je suis content, mais je n’ai jamais marqué de buts ni fait d’arrêts. La victoire, c’est mon objectif à chaque partie.

J’ai commencé avec Guy [Chouinard], qui a fait 50 buts dans la Ligue nationale.

«Je regardais les joueurs à ma première année et ils écoutaient ce que Guy disait. Moi, j’ai eu cette crédibilité-là en gagnant. Quand je traverse la rue et que les gars [que j’ai coachés] restent du même bord que moi, ça veut dire que j’ai fait ma job», affirmait-il dans les gradins du Centre Air Creebec en matinée, jeudi.

Un pilote engagé

Gagnant de deux coupes du Président (Victoriaville en 2002 et Val-d’Or en 2014), Durocher en a fait du chemin depuis ses débuts, troquant le chapeau d’entraîneur-chef pour celui d’adjoint durant son parcours quand la situation l’imposait. Le natif de Sherbrooke, ingénieur forestier de carrière, est d’avis que cette stratégie lui permet de régner encore derrière un banc aujourd’hui, près d’un quart de siècle plus tard!

«Mes jobs d’assistant coach m’ont été bien profitables. On parle de 500 victoires, mais avec mes matchs comme assistant, j’en ai pas mal plus que cela et les victoires quand tu es assistant sont aussi importantes pour toi. La différence, c’est que celles en chef sont notées [...] D’être adjoint [après avoir été en chef], ça me permettait de rester dans le circuit. Quand après un an ou deux sans emploi, tu es vite oublié», a reconnu l’homme de 54 ans, avouant avoir été transformé par ses immersions au sein du programme de Hockey Canada avec lequel il a guidé les règnes de l’équipe junior aux Mondiaux de 2004.