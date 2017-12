Un p’tit cadeau avant de partir

C’était le dernier match du Canadien à domicile en 2017 et l’ambiance était loin d’être à la fête. On se serait davantage cru à la messe de minuit qu’au réveillon du jour de l’An.

Au moins, le Tricolore a offert un beau cadeau de fin d’année aux fidèles s’étant déplacés dans la cathédrale.

Devant des gradins plus dégarnis que jamais, le Canadien a vaincu les Devils du New Jersey au compte de 2 à 1 en prolongation. En déjouant Cory Schneider, Tomas Plekanec a permis à son équipe de mettre un terme à sa série de trois revers.

Chapeau à Charles Hudon, qui s’est défait des trois joueurs des Devils avant de refiler le disque au Tchèque, oublié dans l’enclave.

« Quand j’ai vu les trois joueurs des Devils s’amener sur moi, j’ai d’abord pensé que j’étais dans le trouble. À ce moment-là, la seule chose à laquelle j’ai pensé, c’est l’importance de gagner ma bataille. À 3 contre 3, les revirements peuvent être coûteux », a raconté le Québécois, tout sourire, à son retour dans le vestiaire.

À deux points des Bruins

Cette victoire est d’autant plus importante qu’elle permet à la troupe de Claude Julien de retrancher deux points à l’avance que détiennent les Bruins au troisième rang de la division Atlantique. Ceux-ci n’ont plus qu’une priorité de deux points, malgré trois matchs de plus à disputer.

Une bouffée d’air frais à l’aube d’un périple de sept rencontres sur les patinoires adverses.

« C’est une grosse victoire. Spécialement après les trois défaites que nous avons subies. Nous voulions rebondir et nous assurer d’amorcer la prochaine séquence sur une note victorieuse » a indiqué Plekanec, dont le but a mis fin à une disette de 17 rencontres.

Surpris comme tout le monde

Peu nombreux sont ceux qui avaient prédit qu’à l’approche du congé de Noël, la troupe de John Hynes flirterait avec le sommet de la puissante division métropolitaine.

À n’en point douter, les jeunes Devils surprennent la planète hockey depuis le début de la saison. Ils avaient beau avoir été avertis, les Montréalais n’ont pas fait exception. Le match n’était amorcé que depuis 81 secondes lorsque Stefan Noesen a déjoué Carey Price sur le premier lancer de sa formation.

Bien qu’Andrew Shaw ait nivelé la marque dans la deuxième portion de l’engagement, en faisant dévier un tir de Jordie Benn, on a senti les Devils beaucoup plus incisifs que les locaux.

Jeunes et fougueux, les Devils se sont déplacés à leur guise près de l’enclave de Price, faisant circuler la rondelle de façon transversale et bousculant sans difficulté les défenseurs du Canadien. Et il n’était pas question de Brian Boyle et de Jimmy Hayes, deux mastodontes qui évoluent sur la même unité.

À plusieurs occasions, Price a dû se lancer dans des déplacements latéraux effectués en désespoir de cause. Ses coéquipiers (et les poteaux) sont également venus à sa rescousse en se plaçant dans la trajectoire de plusieurs tirs.

Regain de vie

Néanmoins, les Montréalais ont fini par reprendre vie. On ignore s’il faut attribuer ce phénomène au long repos de quatre jours (dont deux sans entraînements) dont ils ont bénéficié, mais les joueurs du Canadien ont retrouvé de la vigueur dans la seconde portion de la rencontre.

En troisième période, ce sont eux qui ont dicté le rythme de la rencontre. Soudainement, ce sont les Devils qui paraissaient essoufflés. Privés de Kyle Palmieri, de Marcus Johansson et, surtout, de Taylor Hall, ils ont fini par manquer d’essence et de créativité.

► Le CH a pris le train immédiatement après la rencontre pour se rendre à Ottawa.