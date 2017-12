Pat Brisson n'écoute pas les rumeurs

Les saisons en montagnes russes et les rumeurs de transactions entourant Max Pacioretty et Alex Galchenyuk ne préoccupent pas Pat Brisson.

L’influent agent, qui représente notamment les deux attaquants du Canadien, était en entrevue sur les ondes de TVA Sports, jeudi.

Pat Brisson assure que les rumeurs sont constantes et omniprésentes dans un marché comme Montréal en raison de la forte présence médiatique.

«Dans des milieux comme Montréal, Toronto et toutes les autres grandes villes de hockey, il y a moins de rumeurs quand les équipes vont bien. Quand ça va moins bien, tu entends toute sorte de choses qui ne sont pas toujours fondées. Pour des joueurs comme Max Pacioretty qui est capitaine du Canadien, j’ai entendu et lu plusieurs rumeurs, mais il n’y a jamais eu rien de vraiment sérieux.»

Concernant l’avenir de John Tavares, Pat Brisson assure que son client se concentre sur son travail avec les Islanders.

«À un certain moment on va se rencontrer John et mon équipe, on va regarder les pour et les contre et on va prendre des décisions. Pour le moment, il se concentre sur sa "game", il joue très bien et on garde ça comme ça.»