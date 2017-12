Pourquoi vous tourner vers une agence de placement à Québec ?

Votre organisation connaît un boom et voit son carnet de commandes augmenter rapidement ? Qu’il s’agisse de recruter la perle rare, d’un placement temporaire ou permanent d’une main-d’œuvre qualifiée, une agence de placement à Québec peut vous aider à combler un poste au sein de votre entreprise.

Vous le savez, la recherche d’un candidat est un processus long et laborieux, surtout si l’emploi est provisoire, comme dans le cas d’un remplacement (congé de maternité, de maladie) ou pour répondre à une croissance momentanée de vos activités. D’une part, peut-être n’avez-vous pas les ressources humaines pour y consacrer le temps nécessaire ; d’autre part, il n’est pas toujours évident de joindre LA personne idéale qui intégrera facilement l’équipe en place et qui apportera les résultats escomptés. Vous risquez d’éplucher nombre de CV pour, au final, vous rabattre sur un candidat pouvant avoir toutes les aptitudes requises pour mener vos projets à bien, mais qui ne cadrera pas totalement avec les valeurs et la mission de votre entreprise. Résultat : vous devrez reprendre le processus tôt ou tard parce qu’il ne restera pas.

Vous allier les services d’une agence de placement, c’est mettre toutes les chances de votre côté pour limiter la perte de temps et d’argent associée au recrutement et à l’embauche. Voyez comment en quatre points :1

Choisissez une agence dans votre domaine d’activité qui comprendra votre entreprise, votre culture et votre réalité. Confiez-lui le processus de recrutement, mais aussi d’intégration, le tout dans le respect de vos besoins. Laissez-la représenter votre marque auprès des meilleurs candidats tout en éliminant ceux qui ne correspondent pas à vos critères de sélection (compétences, réalisations, attitude générale, autre). Engagez-vous dans le processus avec elle afin de mettre toutes les chances de votre côté pour qu’elle puisse identifier le ou les « parfaits » candidats qui répondront aux exigences de votre entreprise

Pour finir, soyez prêt à accueillir ce nouveau membre de votre équipe !