Programme principal d’aide à la production télévisuelle: le Fonds Québecor accorde 2,3 millions $

MONTRÉAL – Le Fonds Québecor a annoncé jeudi que les producteurs dont les projets ont été retenus dans le cadre de la 35e ronde de financement de son Programme principal d’aide à la production télévisuelle se partageront 2,3 millions $.

Une enveloppe totale de 1,3 million $ est accordée au volet de production convergente, alors que 1 million $ va au volet développement de formats et de concepts télévisuels.

Ainsi, en vertu du volet de production convergente, le Fonds Québecor a sélectionné les projets «Installation interactive Mehdi & Val et Zone Jeunesse Radio-Canada» de Productions Version 10 inc. et Slalom Productions inc.; «La Voix» de La Voix Télévision inc. (Productions Déferlantes); «Des bateaux et des hommes» de PVP Doc VI inc.; «Salut, bonjour!» de TVA Productions II inc. ainsi que «Mordu de la pêche» d'Untamed Productions inc.

En ce qui a trait au volet de développement de formats et de concepts télévisuels, les quatre projets retenus sont portés par Productions KOTV inc., Encore Télévision inc., Productions Squeeze inc. et Serdy Vidéo II inc.

Le Fonds Québecor a soutenu depuis 1999 quelque 250 projets touchant 79 producteurs, 43 diffuseurs canadiens et 32 diffuseurs étrangers. Les contributions atteignent 77 millions $ dans le cadre du Programme principal d’aide à la production télévisuelle.