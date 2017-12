Rio Tinto veut exploiter ses précuites jusqu’en 2025

Rio Tinto veut prolonger la durée de vie des cuves de son usine d’Arvida jusqu’en 2025, le temps que le contexte soit bon pour permettre des investissements dans l’usine AP-60 et dans l’aluminerie d’Alma.

En 2014, le gouvernement du Québec avait accordé des certificats environnementaux qui rendait possible le prolongement de l’exploitation des cuves précuites d’Arvida jusqu’en 2020.

Cette prolongation devait permettre à l’entreprise de mettre en marche les phases 2 et 3 de l’usine AP-60. Rio Tinto aimerait maintenant repousser cette échéance de cinq ans.

Le président et chef de la direction de Rio Tinto, Jean-Sébastien Jacques, a confirmé lors du Symposium aluminium 2017, qui se tenait jeudi à l’hôtel Delta de Jonquière, que des discussions avaient lieu avec Québec à ce sujet.

Le désir de poursuivre l’exploitation des cuves précuites d’Arvida donnerait de la latitude à Rio Tinto dans le monde compétitif des alumineries, pense le directeur général des opérations Atlantique Aluminium, Gervais Jacques. Il est important, selon lui, que Rio Tinto ait le plus d’alternatives possible.

« On veut se donner l’option de poursuivre jusqu’en 2025 », a rappelé M. Jacques, en ajoutant que cela ne signifiait pas nécessairement que la phase 2 de l’usine AP-60 devrait attendre après cette date.

Dans son allocution devant les gens d’affaires et les élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean réunis jeudi, Jean-Sébastien Jacques a rappelé que l’avenir était prometteur pour Rio Tinto, qui possède des « actifs de classe mondiale » dans la région.

Selon lui, la demande mondiale continuera de croître à moyen terme, et la production en Chine atteindra un certain plateau, ce qui stabilisera le marché. « Ce sera une très, très bonne nouvelle pour tous les marchés », a affirmé le président et chef de la direction de l’entreprise.