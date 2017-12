Tarifs d’Hydro-Québec: un pas dans la bonne direction pour les stations de ski

Au Sommet Saint-Sauveur, on a réalisé un investissement privé d’environ 450 000 $ pour acheter et installer 64 canons de la nouvelle génération. L’aide allouée par Hydro-Québec s’est élevée à près de 25 000 $. Le programme d’efficacité énergétique prévoit une subvention de 15 cents du kWh économisé par les nouveaux équipements.

Pour Greg McCullough, vice-président aux opérations, les réelles économies sont à venir. « Mes coûts diminuent parce que la technologie que j’utilisais avant brûlait beaucoup plus d’énergie. Selon les systèmes, c’est entre 50 % et 90 % d’économie », a-t-il dit. Le Sommet Saint-Sauveur opère 250 canons à neige. M. McCullough évalue que les nouveaux canons lui feront économiser 125 000 $ d’électricité sur quatre ans.

« C’est un programme qui existait, mais qui était méconnu et dont on fait maintenant la promotion », a expliqué Marc-Antoine Pouliot, porte-parole d’Hydro-Québec.

Le président de l’ASSQ, Yves Juneau, apprécie les efforts qui sont déployés pour aider ses membres, mais il affirme qu’il en faudra plus pour satisfaire les attentes. L’ASSQ souhaiterait la mise en place d’un programme pour aider les stations à acheter les canons plutôt qu’un système de ristournes. « Actuellement, il faut supporter tous les investissements. C’est un bon pas. On est content que ça existe, mais il faudrait bonifier cela pour que l’aide puisse avoir plus d’impact », a-t-il dit.