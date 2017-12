Tesla lui livre sa Model 3 alors qu’il est en fin de vie

Tesla a du mal à respecter les échéanciers de production de la Model 3. Tout le monde le sait et l’idée n’est pas de taper une fois de plus sur le clou.

En ce moment, à peu près seulement les employés ont réussi à mettre la main sur leur Model 3 commandée il y a des lunes déjà.

Pour un membre du Tesla Motors Club connu sous le pseudonyme «Graniteds» recevoir sa Model 3 était la dernière chose qu’il lui restait à accomplir avant de mourir. Il faut comprendre que cette homme est atteint d’un cancer en phase terminale et que les pronostics les plus optimistes prévoyaient son décès avant la livraison de sa voiture. Et il n’a pas hésité à l’énoncer clairement sur le forum de ce club.

3) I asked @DevinaKSingh, a friend who works for Tesla & owns a Model 3, if she'd show off her car so he could experience it at least. On 11/25, she was at his house, insisting he drive the car hard. (Check the Tesla grin.) pic.twitter.com/5mIEQs1Hle — Bonnie Norman (@bonnienorman) 13 décembre 2017

Son message n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. En effet, une autre membre, Bonnie Norman, a tout de suite pris l’initiative de le mettre en contact avec quelqu’un qui avait déjà pris possession de la Model 3. Ce moment a été l’occasion pour lui de conduire la voiture qui représentait pour lui le rêve ultime.

Mais ce n’est pas tout. L’effet boule de neige s’est produit et chez Tesla, on a décidé de faire un effort supplémentaire afin de lui livrer sa voiture avant qu’il ne soit plus de ce monde, c'est ce que nous apprenait Electrek.

En bref, hier, cet homme a pu cocher le dernier éléments de sa liste des choses à faire avant de mourir en prenant les clefs de sa Model 3. Pour l’occasion, John McNeil, président des ventes et du service chez Tesla, lui a offert un tour guidé des installations de l’entreprise. Il s’agit définitivement d’un cadeau de Noël qu’il n’est pas prêt d’oublier.

