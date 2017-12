Tout le mérite revient à Charles Hudon

Plekanec venait à peine de sauter sur la patinoire lorsque Charles Hudon l’a repéré dans l’enclave après une superbe bataille près de la clôture.

« C’est pratiquement son but. Il s’est défait de trois adversaires le long de la bande avant de me remettre la rondelle. Un jeu brillant de sa part. » – Tomas Plekanec

En début de deuxième période, le Canadien a écoulé une supériorité numérique de deux hommes pendant 65 secondes grâce au sacrifice de quelques joueurs. Un tournant dans la rencontre.

« C’est énorme. Ça nous a permis de gagner un peu de momentum. Par contre, nous n’en faisons pas suffisamment usage. C’est un problème récurrent depuis le début de la saison. Nous devons davantage nous servir de l’erre d’aller que nous offre notre infériorité numérique. » – Tomas Plekanec

« J’ai bloqué quelques tirs, mais je ne les ai pas sentis. C’est une bonne nouvelle. J’aime mieux quand la rondelle frappe directement mon équipement que ma peau. Il y avait des batailles pour protéger le filet de Price et on priait pour que la rondelle n’entre pas dans le but. » – Jordie Benn

L’avenir semble prometteur au New Jersey. Bien que victorieux, le Canadien a pu en avoir un aperçu.

« Nous savions qu’ils se présenteraient en travaillant extrêmement fort. C’est de cette façon qu’ils connaissent du succès. En plus, ils ont du talent, ils sont habiles et ce sont des durs. Ils maîtrisent tous les aspects du jeu. » – Andrew Shaw

« On s’est dit qu’il fallait relancer l’attaque le plus rapidement possible. C’est une équipe rapide et talentueuse. Elle mise sur de jeunes joueurs comme Nico (Hischier) et (Jesper) Bratt. Il fallait se rendre en territoire offensif sans attendre. » – Charles Hudon