Un « Chemin de Noël » largement renouvelé

Le Chemin de Noël est de retour. Après une première édition couronnée de succès, cet événement gratuit, constitué de lectures et de chants de Noël, vivra à nouveau le 23 décembre au Palais Montcalm.

Inspiré par l’événement A Festival of Nine Lessons and Carols, présenté depuis 1918, à Cambridge en Angleterre, Bernard Labadie souhaitait installer une tradition semblable dans la Vieille Capitale.

Cette soirée de chants et de recueillement, qui met en vedette La chapelle de Québec, l’organiste Richard Paré, la harpiste Valérie Milot et la comédienne Marie-Thérèse Fortin, proposera 80 % de nouveaux airs en français, en anglais et en allemand.

« Le répertoire de chansons de Noël est gigantesque et presque inépuisable. Les pièces qui n’ont pas été sélectionnées vont faire leur apparition lors des prochaines éditions. On en a pour des années et des années à l’explorer », a-t-il laissé tomber, lors d’un entretien.

Les Ça Berger, Venez divin Messie, Il est né le divin enfant et Les anges dans nos campagnes, où les spectateurs peuvent unir leurs voix à celles de choristes seront de retour.

Originaire de Québec, la comédienne Marie-Thérèse Fortin n’a pas hésité, lorsque Bernard Labadie lui a proposé de faire les lectures que l’on retrouvera entre les pièces chantées.

« J’étais super contente. J’adore les chants de Noël, j’ai déjà fait partie d’une chorale et j’étais ravi d’accepter cette proposition. J’ai l’impression que je vais être aux anges pendant quelques heures. J’ai très hâte. Ça va être un événement extraordinaire », a-t-elle fait remarquer.

Contribution volontaire

Événement gratuit qui débute à 18 h, les gens seront invités, à la sortie, à faire un don à l’organisme Les petits frères de Québec, dont Marie-Thérèse Fortin est la marraine depuis le décès de Paul Hébert.

Comme l’an dernier, Le chemin de Noël aura un volet extérieur, à place d’Youville, organisé par la Ville de Québec, avec la retransmission du spectacle du Palais Montcalm et avec la présence du chœur Les Rhapsodes, du chœur de l’Orchestre symphonique de Québec et du chœur En Supplément’Air.

► Les billets seront mis en circulation demain à compter de 10 h, avec une limite de deux billets par personne, à la billetterie du Palais Montcalm ou au 418 641-6040.