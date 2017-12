Un dernier week-end avant la pause des Fêtes pour les Saguenéens

SAGUENAY | Les Saguenéens de Chicoutimi auront une lourde tâche vendredi soir alors qu’ils rendront visite aux surprenants Olympiques de Gatineau avant de prendre la route de Shawinigan où ils affronteront les Cataractes, samedi après-midi.

Il s’agira des deux derniers matchs des Saguenéens avant la pause des Fêtes. L’action reprendra ensuite le 28 décembre alors que les hommes de Yanick Jean affronteront le Drakkar à Baie-Comeau.

Les Sags ont fait preuve de caractère la semaine dernière pour conclure le week-end avec une récolte de quatre points sur une possibilité de six. La bande à Jean tentera maintenant de poursuivre sur ce qu’elle a fait de bien récemment.

«Ce week-end sera une opportunité pour nous de continuer à jouer du hockey solide soir après soir. Ce n’est pas une question de victoire. C’est un bon test pour notre équipe. Il faut rester concentré et être dans le moment présent», disait l’entraîneur-chef Yanick Jean la veille du match.

D’ailleurs, Jean n’a toujours pas choisi son gardien en vue de l’affrontement de ce soir. Dans le camp adverse, le pilote Éric Landry a fait son choix, mais comme à l’habitude, il a décidé de ne pas le dévoiler publiquement.

Les victoires s’enchaînent

Chez les Olympiques, la troupe d’Éric Landry a une fiche de 9-2-1-1 depuis qu’ils ont transigé Vitalii Abramov aux Tigres de Victoriaville. Son départ a fait en sorte que certains joueurs ont pris un rôle plus important dans l’équipe et l’équipe ne veut plus perdre. Gatineau est présentement sur une séquence de 10 matchs sans perdre en temps régulier.

«On ne regarde pas cela comme une lancée. On joue seulement de la façon dont on se doit de jouer. En ce moment, on ne parle pas vraiment de ça dans le vestiaire. On parle plutôt de notre façon de jouer et de manière dont il faut jouer les parties», a fait part Éric Landry.

Lors du premier affrontement entre les deux équipes cette saison, la formation de l’Outaouais avait eu raison des Sags en l’emportant 4-2. Le défi sera maintenant différent puisque les Bleus jouent du bien meilleur hockey dernièrement.

«Ils sont sur une bonne séquence. C’est une équipe qui est bien préparée à tous les matchs et qui est capable de générer beaucoup d’offensive. Il faudra alors jouer selon notre identité et être attentif aux détails», a terminé le pilote des Olympiques.