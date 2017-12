Un pompier tué par l’incendie «Thomas» en Californie

Un pompier a été tué en luttant contre le gigantesque incendie «Thomas» en Californie, devenu le quatrième plus dévastateur de l’histoire de l’État le plus peuplé du pays.

Un ingénieur originaire de San Diego a été tué dans le comté de Ventura où fait rage depuis plus de dix jours ce brasier, a annoncé l’agence californienne de lutte contre les incendies Calfire jeudi.

«Je suis très attristé de vous informer de la mort d’un pompier à cause de Thomas», a tweeté le chef de Calfire Ken Pimlott.

Le pompier a été identifié comme étant Cory Iverson, mais les circonstances de son décès n’ont pas été précisées.

L’incendie, qui a calciné à ce stade 100.000 hectares dans les comtés de Ventura et de Santa Barbara, avait déjà provoqué la mort d’une femme de 70 ans, tuée dans un accident de voiture tandis qu’elle tentait de fuir les flammes.

Thomas a détruit près de 1.000 structures, dont une majorité de maisons individuelles, et en menaçait encore 18.000 jeudi. Des dizaines de milliers de personnes ont dû évacuer leur maison pour échapper aux flammes et à l’air irrespirable.

Jeudi, il était contenu à 30%, selon Calfire qui a précisé que, par son étendue, ce foyer était devenu le quatrième plus vaste incendie jamais enregistré en Californie. Le plus dévastateur reste celui dit de Cedar, en octobre 2003: il a carbonisé 110.000 hectares et détruit presque 3.000 structures.

L’année 2017 détient le triste record de la pire jamais enregistrée en termes d’incendies en Californie, avec plus de 40 morts et environ 9.000 structures détruites, après les feux qui ont ravagé les régions viticoles de Napa et Sonoma cet automne.

«Ce qui est important, c’est que ces incendies vont devenir très fréquents, c’est ce que la science nous dit», a averti cette semaine le gouverneur de Californie Jerry Brown au sommet de Paris destiné à accélérer le financement de la lutte contre le changement climatique deux ans après la signature de l’Accord de Paris.