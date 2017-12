Un préposé acquitté d’agression sexuelle

Le préposé aux bénéficiaires Stéphane Larouche a été acquitté jeudi d’une accusation d’agression sexuelle sur une déficiente intellectuelle à Saguenay en 2015.

La plaignante avait raconté au préposé avoir rêvé d’une relation sexuelle avec lui et ce dernier lui avait répondu : « Ça n’arrivera pas, j’ai une femme et des enfants ».

Quelques jours plus tard, la patiente confie à la direction qu’« elle aurait été violée ». L’emploi du conditionnel vient d’elle.

Le préposé a été suspendu immédiatement pour la durée des procédures criminelles.

Trois jours après sa confidence, la patiente a menacé de « faire clairer » un autre préposé aux bénéficiaires avec lequel elle avait des échanges problématiques.

La déclaration faite à la police décrit une scène quasi surréaliste d’un préposé qui se balade nu dans le centre et qui se masturbe devant une fenêtre qui donne sur une rue passante. La patiente raconte une agression sexuelle dans son lit avec force détails et vulgarités. Aucune preuve matérielle ni aucun témoin ne supportent ses allégations.

Au cours d’un procès qui a duré deux jours, le préposé, âgé de 45 ans, a difficilement témoigné et s’est attardé à décrire l’impossibilité de telles agressions sexuelles à cause de sa situation matrimoniale.

PAS DE RETOUR

Dans une décision rendue jeudi matin au palais de justice de Chicoutimi, le juge Pierre Lortie de la Cour du Québec déclare que même s’il ne croit pas l’accusé qui n’a jamais dénoncé par écrit les propositions inconvenantes de la femme, le magistrat doute cependant de la fiabilité de la déficiente et acquitte le préposé sur cette base.

Mécontent d’avoir été suspendu et privé de revenu pendant plus de deux ans, Stéphane Larouche n’a pas l’intention de retourner chez son employeur. Il préfère postuler ailleurs, maintenant qu’il a été acquitté. Son avocat, Me Jean-Claude Ouellet, assure qu’il pourra retrouver un travail dans le même secteur d’activité.