Utiliser la technologie pour diminuer le stress des Fêtes

Le temps des Fêtes est l’occasion idéale pour retrouver la famille, profiter de temps de qualité et apprécier pleinement la présence des gens qui nous entourent. Afin de s’y rendre, il faut toutefois passer par une imposante liste de choses à organiser. Dans ce contexte, la technologie peut venir alléger votre routine des Fêtes.

À l’approche des réjouissances, voici quelques applications web et mobiles qui vous aideront à aborder les Fêtes dans le calme et la bonne humeur.

Le père Noël

Pour les petits comme pour les grands, le père Noël demeure un élément féérique. Depuis maintenant 10 ans, le site web du Père Noël Portable et sa nouvelle application mobile permettent d’ajouter à la magie des Fêtes en incitant le père Noël à communiquer avec vos proches. Pour quelques dollars, vous pouvez choisir une vidéo du père Noël, la personnaliser en ajoutant images, nom et autres informations sur le destinataire et la lui envoyer. De la même manière, il est possible de faire appeler vos proches par le père Noël. La qualité des vidéos et des appels est excellente. Une belle idée pour faire plonger petits et grands dans la magie du temps des Fêtes.

Le grand ménage

Pour ceux qui aiment recevoir pendant les Fêtes, les préparatifs sont toujours excitants, mais peuvent être éreintants. Pourquoi donc ne pas vous gâter et vous épargner la lourde tâche de faire le ménage avant ou après le passage de vos invités ? Le site web d’Adèle sur demande permet de trouver et de réserver un service d’entretien ménager en ligne, et ce, même pour une visite ponctuelle. Quand on sait que ce genre de professionnels peut s’avérer difficile à trouver, on apprécie le système de réservation simple et la possibilité de payer en ligne. Bien que les équipes de nettoyage soient toutes indépendantes, elles sont formées par le Adèle sur demande afin de vous assurer d’un ménage répondant aux standards de l’entreprise.

Les échanges de cadeaux

Les échanges de cadeaux sont une manière de réduire le nombre d’achats de chacun. Avec le site web Pikkado.com il est aussi possible de gérer facilement ceux-ci. Il suffit d’y inscrire la liste de participants pour les inviter à l’échange. La pige se fait ensuite d’un seul clic et chacun reçoit par courriel le nom de la personne à qui il doit offrir un présent. Il est aussi possible pour chaque participant d’y publier des suggestions de cadeaux afin de simplifier encore davantage le magasinage.

Gérer vos listes de cadeaux demeure complexe ? Essayez l’application Giftry, qui permet de créer des listes de suggestions et de les partager avec la famille. Chacun peut ensuite cocher ce qu’il a acheté. Vous ne saurez pas qui a acheté quoi, mais vous vous assurez tout de même d’éviter les cadeaux en double, et surtout de devoir faire un saut en magasin la veille de Noël pour chercher un présent oublié !

Mais à travers ces applications, la meilleure demeure l’appareil photo de votre mobile qui, une fois les préparatifs réglés, vous permettra de vous souvenir longtemps de ce temps des Fêtes !

Bonus

Épicerie : plusieurs grandes chaînes d’épiceries permettent de faire vos achats en ligne et de vous les faire livrer, ou de passer ramasser le tout en magasin. En plus de vous éviter d’oublier un ingrédient, vous vous sauverez d’un bain de foule et de l’attente aux caisses.

Achats en ligne : pour ceux qui cherchent à épargner, les extensions Honey et Shoptimate pour Google Chrome scannent votre panier d’achats et recherchent coupons et aubaines qui pourraient s’appliquer sur vos achats. Vous augmentez ainsi vos chances de toujours bénéficier du meilleur prix.