Victor Mete insatisfait de son premier match

ST. CATHARINES, Ontario | On parle souvent de la difficulté pour un joueur junior à s’adapter au rythme de jeu de la LNH, mais l’inverse est aussi vrai. À son premier match avec Équipe Canada junior, jeudi, après avoir disputé 27 matchs avec le Canadien de Montréal, le défenseur Victor Mete a eu du mal à trouver ses repères.

Jumelé à l’espoir de l’Avalanche du Colorado Conor Timmins, Mete n’a pas été spectaculaire, mais a tout de même été efficace dans l’ensemble. À ses yeux toutefois, il aurait pu faire encore bien mieux.

« Ç’a été très difficile, a-t-il mentionné après la défaite de 4-3 face aux étoiles universitaires du réseau U Sports. J’avais beaucoup plus de temps que je croyais et je m’attendais à avoir plus de pression que j’en avais en réalité. J’ai été un peu surpris et j’avais l’impression de forcer les choses inutilement à certaines occasions. Par contre, plus le match avançait, plus je me concentrais sur le fait que j’avais du temps et ça s’est mieux passé. C’est le camp d’entraînement et on est tous en adaptation. Ça va aller mieux lors des prochains matchs. »

Ce qui n’a pas aidé Mete à retrouver ses repères aura certainement été le fait que Dominique Ducharme a utilisé huit défenseurs jeudi après-midi.

« C’est plus difficile, car tu n’es pas dans le match et tu sautes plus de présences qu’en temps normal. »

Ducharme s’est quant à lui fait beaucoup moins critique envers son seul joueur à avoir l’expérience de matchs de saison régulière de la LNH.

« À huit défenseurs, le rythme n’est pas le même qu’à six ou même sept. J’ai trouvé qu’il avait bien fait ça et qu’il s’était bien adapté. »

HÂTE DE COMMENCER

Cela dit, le défenseur a hâte d’avoir chassé la rouille et que le tournoi débute enfin. De ce qu’il a pu voir lors des deux matchs préparatoires face aux étoiles universitaires U Sports, le défenseur du Canadien de Montréal croit que le Canada aura ce qu’il faut pour être dans le coup jusqu’à la toute fin.

« On est très bon défensivement et offensivement. Une fois qu’on aura trouvé notre identité en tant qu’équipe, on sera dangereux. Je crois que nous avons de bonnes chances de gagner. »​