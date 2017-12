[VIDÉO] En 5 Minutes déboîte un jeu de collier

Noël approche et vous cherchez quoi donner à votre enfant?

Laissez-nous vous guider dans les méandres des jeux

Perles en papier recyclé a gagné le coeur de l'animatrice et de l'enfant.

C'est un jeu qui s'adresse aux enfants de 5 ans et plus. Il est simple à utiliser et il stimule la créativité.

En plus des bandelettes de papier qui sont offertes dans le jeu, on peut découper des languettes de magazines ou de papiers journaux.

Un jeu approuvé par En 5 Minutes!

