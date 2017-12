BOILARD, Claudette Linteau



Au Centre hospitalier de St-Raymond, le 5 décembre 2017, à l'âge de 65 ans, est décédée entourée de l'amour de tous les siens madame Claudette Linteau (CloClo), épouse de monsieur Yves Boilard. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Linteau laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Joël (Éliane Aubry) et Claudie (Bobby Baril); ses petits-enfants adorés: Olivia, Sam et Lou; ses frères et sœurs: Yvan (Hélène Brière), Marjolaine (Michel Langlois), feu Gérald, Sylvain (Michel Lavigueur), Sylvie (Lionel Beaupré) ainsi que feu André Carpentier (Monique Mercier), Claude (Lorraine Descarreaux); ses beaux-frères et belles-sœurs: Carole (Jacques Marcotte), Renée (Michel Brière), Johanne (Mario Reis), Sylvie (Lucien Doré), Marie-Claude (Claude Bégin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un immense, immense merci à Martine Tremblay pour son accompagnement et son soutien apportés à notre chère CloClo tout au long de sa maladie. Un sincère merci au personnel des soins palliatifs de St-Raymond pour les bons soins prodigués. Un merci tout spécial à monsieur Gino Gosselin, au Dr Pierre Viens ainsi qu'à François Blouin pour vos bons soins à domicile. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale dimanche 17 décembre 2017 de 18h à 21h30; lundi, jour des funérailles, de 9h à 11h30.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3. www.cancer.ca Les formulaires seront disponibles au salon.