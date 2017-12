MICHAUD, Monique Laramée



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 décembre 2017, à l'âge de 80 ans, est décédée entourée de l'amour des siens dame Monique Laramée, fille de feu monsieur Hervé Laramée et de feu dame Jeanne-Hébée Lebrun, épouse de feu monsieur Robert Michaud. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 14h.Elle laisse dans le deuil; ses enfants: Dominique et Marie-Josée; sa petite-fille bien-aimée Myriam (Olivier), ses frères: Marcel (Claudette) et René (Maria), sa sœur Françoise (feu Claude), sa belle-sœur Maureen (feu Laurent), sa tendre amie Helen Charron et sa famille ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Michaud, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, en particulier le Dr François Lauzier pour son dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, l'Hôpital de l'Enfant-Jésus,10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tel: 418-525-4385.