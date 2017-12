LAMARRE, Laurier



À Québec, le 3 décembre 2017, à l'âge de 54 ans, est décédé Monsieur Laurier Lamarre, conjoint de Madame Mona Mathieu. Il était le fils de Monsieur Fernand Lamarre (Michelle) et de feu madame Ghislaine Tremblay. Il demeurait à St-Émile et a été un ex-employé de la Stadacona White Birch (Scierie Leduc) pendant 33 années.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil, son fils Anthony; son frère Gervais (Nicole); sa sœur Carole et sa demi-sœur Johanne. Il laisse également dans le deuil ses beaux-parents: Jacques Mathieu et Rita Barrette; ses belles-sœurs et son beau-frère: Linda (Réjean), Carmen (feu DeMarco), et Aline; le fils de sa conjointe Richard (France) et leurs petites-filles qu'il chérissait: Valérie, Audrey et Ève, ainsi que de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces. Un hommage lui sera rendu le dimanche 17 décembre 2017, de 17h30 à 19h30 au