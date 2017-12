DUBÉ, Sabine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 décembre 2017, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Sabine Dubé, épouse de monsieur Alain Belley, fille de feu madame Noëlla Verreault et de feu monsieur Ferdinand Dubé. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Château-Richer au printemps. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Annie et Nicolas (Maude Lacroix); sa petite-fille: Myolïnn Belley-Pichette (ainsi que la famille Pichette); ses beaux-frères et belles-sœurs: Maurice, Aline (Jacques Saillant), Gérard (Linette Giroux), Françoise (Claude Allard), Serge (Michèle Desmarais) et Danielle; ainsi que de nombreux nièces, neveux, cousines, cousins et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa maman Noëlla, son papa Ferdinand et ses belles-sœurs Gisèle et Claire.Nous tenons à remercier sincèrement tout le personnel des soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur gentillesse et leur empathie.