Cour suprême: pas de bilinguisme à tout prix, selon la juge en chef sortante

OTTAWA – La juge en chef Beverley McLachlin a tiré sa révérence, vendredi matin, en émettant des doutes sur la nécessité d’avoir des magistrats bilingues à la Cour suprême du Canada.

«Est-ce que la Cour peut fonctionner avec deux ou trois juges qui ne sont pas bilingues? Oui, l’histoire l’a démontré», a dit Mme McLachlin au cours de sa conférence de presse de départ.

Celle qui a occupé le poste de juge en chef durant 18 ans a néanmoins plaidé pour un haut niveau de bilinguisme des magistrats de la Cour suprême. «Mais ce n’est pas à moi de décider, c’est au gouvernement d’écrire les lois», a précisé l’Albertaine de 74 ans.

La juge en chef sortante n’a pas été en mesure de dire si la question de la langue est un obstacle pour l’accès à la justice au pays. Elle estime toutefois que «le système prend tous les moyens possibles pour que tous les Canadiens aient accès à un processus dans leur langue».

Mme McLachlin a tiré un trait sur sa carrière vendredi, après 28 ans comme juge à la Cour suprême et après avoir entendu plus de 2000 causes. Elle n’a pas souhaité commenter publiquement certains de ses récents jugements les plus controversés, comme l’arrêt Jordan et la décision sur l’aide à mourir.

Le premier ministre du Canada avait souligné la carrière de Beverley McLachlin la veille, saluant une «pionnière» et une juge «dévouée». «Grâce à son travail, nous sommes un meilleur pays et une société plus juste», a déclaré Justin Trudeau.

Nommé en début de semaine, le successeur de Mme McLachlin, le juge québécois Richard Wagner, sera officiellement assermenté lundi prochain à la résidence de la gouverneure générale.