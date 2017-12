Dans quel bar devriez-vous sortir ce week-end selon votre personnage favori de la saga Star Wars?

Quiz

Tout comme Han Solo, vous devriez aller à la Taverne Les Verres Stérilisés. Si Han Solo vivait à Montréal, on le croiserait certainement aux Verres Stérilisés, une pinte à la main et une baguette de billard dans l’autre. On l’imagine jouer aux machines entre deux games et peut-être même gagner un 10$ si la chance est de son bord.

Tout comme Princesse Leia vous devriez aller à La Buvette chez Simone. La Princesse Leia a besoin d’un bon verre de vin blanc pour se remettre de ses émotions. Si elle vivait à Montréal, elle irait certainement à La Buvette chez Simone pour jaser au barman de ses états d’âme et surtout pour essayer de trouver l’amour et d’oublier la mort tragique d’Han Solo.

Tout comme Kylo Ren vous devriez aller à La Rockette. Si Kylo Ren était Montréalais, il passerait certainement le plus clair de son temps à la Rockette comme tous les hommes ténébreux de la métropole. Rendez-vous sur la piste de danse de ce bar de la rue Saint-Denis pour danser sur des succès rétro et boire de la bière cheap jusqu’aux petites heures.

Tout comme Rey vous devriez aller boire une pinte à L’EtOH. Rey a certainement besoin de décompresser un peu… Si la jeune Jedi était montréalaise, on la croiserait probablement à la microbrasserie de Villeray L’EtOH. On l’imagine siroter un verre de stout en train de réfléchir à son avenir…

Tout comme Finn vous devriez aller au North Star machines à piastres. Si Finn était montréalais, on le croiserait sans aucun doute au North Star machines à piastres, sur le boulevard Saint-Laurent. Il pourrait y jouer au pinball toute la soirée et boire de savoureux cocktails… Et comme le bar est pas mal cool, Rey risque certainement de le rejoindre en fin de soirée pour le challenger au pinball!

Tout comme Chewbacca vous devriez aller à La Remise. Tout le monde sait que Chewy est doté d’une belle voix, douce et langoureuse. S’il vivait à Montréal, notre Chewbacca d’amour irait certainement chanter quelques bons succès de Céline Dion à La Remise.

