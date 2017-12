Décès après une poursuite policière à Port-Cartier: pas d’accusation portée

SEPT-ÎLES – Aucune accusation ne sera portée à la suite du décès d’un automobiliste survenu lors d’une poursuite policière à Port-Cartier en avril 2016.

Cible de la poursuite, un homme ivre avait heurté un mur de pierre alors qu’il circulait à vive allure sur la route 138, et il était décédé.

Le directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCD) a conclu que les policiers impliqués dans la poursuite n’ont commis aucune infraction criminelle. L’enquête sur ce décès avait été confiée au Service de police de la Ville de Québec.

Les événements avaient commencé dans le secteur Gallix à Sept-Îles quand une femme a fait un signalement à la Sûreté du Québec après avoir vu un homme assoupi dans sa voiture qui semblait avoir consommé de l’alcool.

L’homme a pris la route quelques minutes plus tard en direction ouest et un policier qui circulait en sens inverse l’a intercepté. Mais l’homme n’a pas collaboré avec le policier et a refusé de sortir de son véhicule.

Dépassements dangereux

Lorsque le policier a demandé l’assistance d’un collègue sur sa radio, l’automobiliste a démarré en trombe. Le policier est parti à sa poursuite et a vu l’automobiliste effectuer des dépassements dangereux à près de 140 km/h. Le policier a décidé de mettre fin à la poursuite en arrivant près de Port-Cartier.

Plus loin, un autre policier qui circulait aussi sur la route 138 a croisé le fuyard qui a bifurqué dans sa voie. Le policier a réussi à l’éviter.

L’automobiliste a par la suite perdu le contrôle et a violemment heurté un cap de pierre. Il est décédé sur le coup.

L’enquête a révélé que l’homme avait un taux d’alcoolémie très élevé de 247 mg d’alcool par 100 ml de sang, soit trois fois la limite permise par la loi.

Il a aussi été établi qu’il n’y a pas eu de contact entre l’autopatrouille et le véhicule du fuyard.

Compte tenu des circonstances, le DPCD conclut que les policiers de la Sûreté du Québec n’ont commis aucune infraction criminelle.