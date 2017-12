Gestes à caractère sexuel sur des ados: 4 ans et demi à l'ombre pour un enseignant à la retraite

Un enseignant à la retraite de l’école secondaire Saint-Jean-Eudes a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et demi pour de multiples gestes à caractère sexuel posés sur trois adolescents.



En décembre 2015, Alain Lapointe, 66 ans, revenait d’un voyage à Cuba lorsqu’il a été intercepté par les douanes canadiennes, puis fouillé à l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau à Montréal.

Photo Kathleen Frenette

Dans ses bagages, les douaniers ont trouvé une caméra numérique qui comportait des images perturbantes où l’on voyait des ébats sexuels se dérouler entre lui, une poupée gonflable et sa jeune victime.

Mis à l’arrêt, Lapointe, qui a travaillé à l’école secondaire de Charlesbourg pendant près de 30 ans a alors confirmé aux policiers qu’il avait des relations sexuelles avec la victime, et ce, depuis deux ans.



«Il s’agissait de massage, de fellation, il lèche les testicules et l’anus de sa victime puis lui demande de le pénétrer», a brièvement rappelé la juge Réna Émond.



Les gestes sexuels étaient aussi filmés par l’accusé et certaines photos ont également été prises.



À la suite de la médiatisation du dossier, deux autres victimes de Lapointe ont communiqué avec le service de police, mentionnant avoir été la cible des attouchements de l’homme à la fin des années 60 et au milieu des années 70.



«Les abus sont graves, ils étaient intrusifs et ont été faits dans un contexte de contrainte. De plus, l’accusé éprouve encore peu de malaise face à ses victimes parce qu’il ne croit pas leur avoir fait beaucoup de tort», a rappelé la présidente du tribunal.