La meilleure option

L’ouverture du gouvernement du Québec envers un tramway représente une très bonne nouvelle, dans la mesure où ce moyen était considéré, dans l’étude de faisabilité tramway-SRB produite en 2015, comme le meilleur moyen pour répondre adéquatement à la demande future.

Après s’être fait tirer l’oreille pendant des années par le comité de mobilité durable, le maire Régis Labeaume avait fini par croire au tramway comme système de transport structurant pour Québec. Le plan de mobilité durable déposé en 2010 faisait de son implantation à Québec sa principale recommandation.

Dans les années suivantes, et dans la foulée des investissements réalisés dans l’amphithéâtre, le gouvernement du Québec avait clairement laissé entendre à la Ville qu’il valait mieux abandonner le projet de tramway, jugé trop coûteux. Une étude de faisabilité tramway-SRB a été commandée, en 2012, et compte tenu des coûts deux fois moins élevés pour un SRB, c’est sur ce moyen que s’est arrêté le choix, en 2015.

Performance et fiabilité

Le tramway s’avérait néanmoins le moyen qui répondait le plus à tous les critères d’un réseau structurant de grande qualité et favorisant un transfert modal : performant – il accueillait deux fois plus de passagers que le SRB, fréquent, fiable, accessible, confortable et sécuritaire.

Puis, le tramway n’en était pas moins faisable, sur le plan technique, et son intégration dans le milieu urbain pouvait se réaliser de façon harmonieuse, écrivait-on en 2015. On y indiquait aussi que le SRB aurait atteint sa limite dès 2041, en termes de capacité.

Pour cette raison, Québec et Lévis avaient arrêté leur choix sur un SRB qui pouvait être transformé en tramway. En d’autres termes, le SRB s’était imposé comme solution de rechange, et non comme meilleure option.

Volonté politique

Par la suite, comme tous les efforts ont été placés dans un SRB, le maire de Québec n’a plus jamais voulu entendre parler de tramway. Même lorsque le ministre François Blais avait affirmé au Journal, en octobre 2016, que le tramway pouvait toujours faire partie des solutions, le maire s’était rebiffé.

« C’est le gouvernement qui nous a demandé de laisser tomber le tramway, parce que c’était trop cher », avait-il rappelé. On connaît la suite : le maire a mal vendu le projet, puis a perdu son partenaire, Lévis, ce qui a enterré le projet. Même à ce moment-là, M. Labeaume a dit qu’il n’avait pas « envie de rejouer dans le film » du tramway.

Si le maire a changé d’idée à nouveau, c’est que le gouvernement montre de l’ouverture. La suite dépendra de bien des aspects, qui feront l’objet de discussions dès la semaine prochaine : la technologie et le tracé retenus, et surtout la volonté politique dont fera preuve le maire pour bien informer la population à propos du projet, s’assurer de son acceptation et de sa réalisation.

Après tout, l’expérience du SRB a très bien démontré qu’aucun projet de transport en commun structurant ne peut se réaliser si le politicien qui le porte n’y croit pas suffisamment.