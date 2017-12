La Nissan 350Z de Fast & Furious Tokyo Drift pourrait être à vous

Tokyo Drift est le titre du troisième film de la série Fast & Furious. On y voit une tonne de voitures particulières étant donné que le tout se déroule au Japon. Parmi les voitures mises en vedette dans cette œuvre cinématographique, l’une des plus connues est sans doute la Nissan 350Z du Drift King.

Et aujourd’hui, cette voiture a été mise en vente sur le site britannique AutoTrader.

Nissan 350Z Fast & Furious Tokyo Drift AutoTrader

D’après la petite annonce, elle serait l’une des deux voitures utilisées lors du tournage du film, mais elle serait aussi la seule à avoir été véritablement modifiée au chapitre des performances. En effet, son moteur six cylindres de 3,5 L a été agrémenté d’un biturbo APS.

Nissan 350Z Fast & Furious Tokyo Drift AutoTrader

Parmi les autres modifications, notons aussi au passage le becquet arrière et les miroirs en fibre de carbone, le différentiel arrière bloqué, les jantes Veilside en alliage de 19 pouces et les sièges Sparco. Évidemment, c’est sans oublier l’ensemble de carrosserie et les décalques qui ne pourraient mieux nous rappeler que le film était en salle en 2006.

Fait à noter, la voiture a très peu roulé. Sur son odomètre, on peut y lire 11 000 miles, soit environ 17 700 kilomètres.

Nissan 350Z Fast & Furious Tokyo Drift AutoTrader

Posséder ce type de voiture a prix. Et pour ce vendeur, ce prix est de 99 950 £, ce qui représente un peu plus de 170 000 $ CAN. Il n’y a pas de doute, peu de gens pourront s’offrir ce cadeau pour Noël.

Voyez ci-dessous une scène du film Tokyo Drift au cours de laquelle on peut voir cette Nissan 350Z en pleine action.