La SQ saisit plusieurs kilos de cannabis à Dolbeau-Mistassini

Deux perquisitions menées jeudi dans des résidences privées à Dolbeau-Mistassini ont permis aux policiers de la Sûreté du Québec de mettre la main sur une quantité imposante de stupéfiants, principalement du cannabis.



Lors d’une première descente, la SQ a mis la main sur 7 kilos de cannabis, 86 grammes de «wax» – un dérivé du cannabis –, 9 grammes de hachich, 3 balances, un cellulaire et un montant d’argent comptant non précisé.



La deuxième perquisition a permis aux policiers de trouver 35 grammes de cannabis supplémentaires, «séparés et prêts à la revente», en plus d’une petite quantité de métamphétamine.



Deux hommes ont été arrêtés dans cette affaire. Il s’agit de Francis Tremblay, 27 ans, et de Jason Rivard, 23 ans, tous deux de Dolbeau-Mistassini.



Les deux présumés trafiquants ont comparu jeudi au palais de justice de Roberval sous des accusations de possession de stupéfiants, possession dans le but d’en faire le trafic et non-respect de probation.



C’est une information du public qui a provoqué cette enquête, il y a quelques mois, a fait savoir la SQ dans un communiqué.