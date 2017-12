Musique cubaine : superbe soirée avec l’Orchestre National de jazz de Montréal

Quand l’Orchestre national de jazz de Montréal, soit la crème des musiciens de Montréal ne tombe pas dans des trucs bizarres, la soirée est une réussite. Nous avons eu comme exemple, la soirée Ella Fitzgerald l’année dernière avec la chanteuse Jessica Vigneault, puis le tout Glenn Miller au Festival de Lanaudière, sous la direction du tromboniste Jean-Nicholas Trottier. Hier soir à l’Astral, pour bien clôturer la saison et nous faire oublier la température polaire, il était question de musique cubaine et Dizzy Gillespie. Comme maitre de cérémonie et chef d’orchestre, nous avons eu le grand plaisir de découvrir le pianiste cubain établi à Montréal Rafael Zaldivar.

Formé aux meilleures écoles, interprète brillant au swing musclé avec une touche de poésie, ce jeune homme était heureux et cela faisait plaisir.



Parce que Dizzy, c’est du tout beau

De ce concert, en deux parties, nous retiendrons sans contredit l’hommage au trompettiste Dizzy Gillespie, véritable bougie d’allumage de la fusion des genres. L’homme à la trompette coudée se fit un ami, le percussionniste Chano Pozo, véritable autodidacte qui lui donna en quelque sorte, les clés du son Cubain. De cette union est née la composition Manteca, bijou de swing et de virtuosité.

Il avait fière allure nos cuivres montréalais. Virevoltant, précis, dans les aigus et les suraigus (Jocelyn Couture), redoutables dans les chorus (Bill Mahar, Aaaron Doyle, David Carbonneau), la machine fonctionnait à plein régime. Les soufflants, entendons nos amis des hanches, ne donnaient pas leur place. L’altiste Jean-Pierre Zanella plus Cannonball Adderley que jamais faisait contrepoids à la puissance du saxophoniste ténor André Leroux, tandis que le saxophoniste baryton Alexandre Côté évoquait à la fois Pepper Adams et la fluidité du « météorite » Serge Chaloff. En deuxième partie, Rafael Zaldivar a exposé ses compositions sous forme de suites. Arrangées par le joueur de trombone Jean-Nicholas Trottier, elles formaient un tout consistant, parfois technique qui nous rapprochaient de certaines œuvres du saxophoniste David Sanchez. Un travail qui demandera un peu de maturation.