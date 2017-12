Opération Vaccin: une grosse soirée pour les policiers de Québec et Lévis

Plusieurs opérations de barrages routiers pour vérifier l’alcool au volant ont été menées sur les territoires de Québec et de Lévis, jeudi soir puis dans la nuit jusqu’à vendredi. Trois arrestations ont été effectuées pour conduite avec capacités affaiblies par l'alcool.

Entre 21 h 15 et 0 h 15, des barrages routiers ont été érigés dans les deux directions sur le pont de Québec. En direction nord, 423 conducteurs ont été contrôlés. De ce nombre, 11 conducteurs ont soufflé dans l’appareil de détection approuvé (ADA). Ils ont tous été en mesure de reprendre le volant pour rentrer à la maison. Toutefois, quatre constats pour diverses infractions ont été remis.

À Lévis, un premier point de vérification était érigé à l’intersection de la route 132 et de la rue de la Concorde, et un second à l’intersection de la rue de la Concorde et de la route des Rivières. Onze conducteurs ont également soufflé dans l’ADA. Deux femmes ont été arrêtées après qu'on eut constaté qu'elles avaient plus de deux fois la limite permise d’alcool dans le sang.

Par ailleurs, le secteur de l’Université Laval a lui aussi été le théâtre d’une Opération Vaccin, entre 1 h 30 et 2 h 30, vendredi matin. Des points de surveillance ont été érigés au coin de l’avenue du Séminaire et de la rue des Bibliothèques, au coin de la rue de l’Université et de l’allée des Gouverneurs et au coin de la rue de l’Université et du boulevard Laurier. Alors que quelque 150 automobilistes ont été contrôlés, une seule arrestation a été effectuée pour conduite avec facultés affaiblies.

Deux constats pour diverses infractions ont également été remis.