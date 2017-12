Remise de fleurs à la Coalition avenir Québec

À la fin de chaque session parlementaire, je remets mes fleurs aux différentes formations et aux élus. Aujourd’hui, place à la Coalition avenir Québec.

Fleur d’or : Geneviève Guilbault, députée de Louis-Hébert

Genevieve Guilbault Photo Simon Clark

Réussir à prendre le siège de Louis-Hébert, un château fort libéral, est un exploit en soi. Personne ne pouvait prévoir une victoire aussi convaincante (51 % des voix contre 19 % pour le PLQ). C’est pourtant ce qu’a fait, contre toute attente, Geneviève Guilbault.

Rappelons-nous que Sam Hamad a régné sans partage dans cette circonscription pendant près de 15 ans. Les déboires des libéraux et des caquistes avec leurs candidats respectifs ont permis à François Legault de présenter cette jeune femme qui devait être initialement sur les rangs dans Charlesbourg. Je tiens à souligner notamment sa performance lors des différents débats radiophoniques.

La nouvelle députée s’est aussi démarquée lors de son entrée à l’Assemblée nationale. S’étant vue confier le dossier de la famille, Geneviève Guilbault a réussi à faire reculer Luc Fortin, sur les ratios maximaux d’enfants pouvant être accueillis dans une garderie privée non régie. Si le ministre avait appliqué sa loi, cela aurait probablement entrainé la fermeture de petites garderies, dirigées par des mamans, qui souhaitaient offrir des places à des enfants du voisinage, tout en s’occupant de leurs propres enfants.

Madame Guilbault donnera naissance sous peu à son bébé, et je tiens à féliciter les futurs parents.

Fleur d’argent : Simon Jolin-Barrette, député de Borduas

Photo d'archives, Simon Clark

Les Québécois sont les Canadiens les moins enthousiastes à la légalisation du Cannabis souhaité par Justin Trudeau et sa bande. Selon un sondage de la firme CROP, 54 % y sont opposés. Le point de vue de ces Québécois réfractaires a été entendu par la CAQ et son porte-parole en matière de Justice, Simon Jolin-Barrette.

Le plus jeune élu caquiste a proposé un plan rigoureux et conservateur. Sous la CAQ, les moins de 21 ans n’aurait pas eu le droit de consommer, et il serait interdit de le faire partout dans la sphère publique. Il aurait été également impossible pour un propriétaire de condo ou pour un locataire de logement, de fumer à l’intérieur des murs. De plus, la CAQ interdirait la production de plant à la maison.

Monsieur Jolin-Barrette a défendu avec conviction la position de son parti. Il a un bel avenir devant lui.

Fleur de bronze : Éric Caire, député de La Peltrie

Eric Caire Photo d'archives Simon Clark

Le « goon » de la CAQ s’est encore une fois démarqué au cours de la session d’automne. Ses questions incisives font mal à ses adversaires. Depuis le départ de Gérard Deltell, Éric Caire était, jusqu’à tout récemment, le seul député de la CAQ à Québec. Il est sur bien des tribunes pour s’attaquer aux libéraux dans la région. On peut certainement lui attribuer une part des succès de la CAQ dans la région de la Capitale-Nationale : 48 %, contre 22 % au PLQ, selon le dernier Mainstreet.

Monsieur Caire a forcé la main des libéraux dans le dossier du 3e lien reliant les deux rives du fleuve. Le seul hic, c'est qu'on en saura davantage seuelement en 2020.

Enfin, le député de La Peltrie a déposé un projet de loi qui vise à rendre imputables les hauts dirigeants de la fonction publique. Les sous-ministres et les PDG des organismes gouvernementaux pourraient se voir démis de leur fonction s’ils n’atteignent pas des cibles de résultats préétablis.

Fleur fanée : Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

Photo d'archives, Simon Clark

Le whip de la CAQ Donald Martel s’est mis les pieds dans les plats lorsqu’il fut question de la hausse des salaires des députés. Rappelons qu’une décision avait été prise au bureau de l’Assemblée nationale, ou siègent libéraux, les péquistes et les caquistes, pour augmenter entre 5000 $ et 10 000 $ la paye des élus. Ce montant devait compenser l’imposition de l’allocation de dépense par le gouvernement fédéral.

Les journalistes ont interpellé les députés sur la question, qui évidemment, ont tous fait attention de ne pas répondre à la question piège. Malheureusement, M. Martel est tombé dans le panneau. Il a déclaré ceci :

« Quand on vient en politique, on fait des sacrifices, on n’est pas prêt à avoir des baisses salariales »

Il n’en fallait pas plus pour que les adversaires se servent de cette déclaration contre la CAQ. Les hausses de salaires de députés ne sont jamais populaires, encore moins à 10 mois d’une élection. M. Martel n’a pas menti, il a été honnête et transparent. Pire encore, il a certainement dit tout haut ce que les 124 autres élus pensent. Malheureusement, ce qui comptera à la fin, c’est ce que la population retiendra. L’impression que ça laisse, c’est que la CAQ veut monter le salaire des élus.