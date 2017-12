Un ancien maire utilisait un véhicule de la Ville pour faire ses emplettes

Un ancien maire en Gaspésie vient d’être réprimandé pour avoir utilisé un véhicule de la Ville pour faire ses emplettes lors d’une tempête et avoir demandé à des employés municipaux de venir collecter ses ordures près de sa maison.

Les conseillers de la petite municipalité de Cloridorme ont déposé une plainte contre Marc Caron à la Commission municipale du Québec en janvier dernier, alors que ce dernier était toujours maire.

On lui reprochait d’avoir commis 13 manquements au code d’éthique de la Ville, dont avoir ouvert au public un chalet qui était toujours en construction, avoir accusé des employés de vol et de fraude sans preuve et avoir dénigré les conseillers dans les médias après seulement trois mois de mandat.

Comme les preuves manquaient, le juge Thierry Usclat a toutefois écarté la plupart des allégations contre M. Caron.

La Commission a accepté d’enquêter sur trois éléments soulevés dans la plainte, notamment le fait que le maire aurait déposé de la neige au centre d’une route municipale dans le but de nuire à l’employé de déneigement.

Marc Caron a reconnu, jeudi, avoir commis deux des manquements qu’on lui reprochait.

Il a avoué avoir demandé à l’inspecteur municipal de venir ramasser ses déchets près de sa résidence plutôt qu’en bordure du chemin en 2016. Il a aussi admis avoir utilisé un véhicule de la municipalité à des fins personnelles en décembre de la même année.

Étant donné l’admission de culpabilité de M. Caron, la Commission a mis fin à l’enquête concernant la neige déposée sur la route pour embêter un employé.