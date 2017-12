Un vendeur de sapins s'installe dans le stationnement d'un bar de danseuses et fait fureur!

Un vendeur de sapins qui a installé son commerce dans le stationnement d’un bar d’effeuilleuses dans la région de Richelieu, en Montérégie, a reçu une vague de soutien de ses clients malgré son emplacement inopiné.

Sylvain Bourdeau est bien connu dans la région de Richelieu. Celui qui vend des sapins aux habitants du coin depuis plusieurs années a dû cet hiver installer son commerce dans le stationnement d’un bar d’effeuilleuses et de poker, «le seul emplacement commercial libre de Richelieu», explique-t-il dans une publication sur Facebook.

S’il mentionne avoir été la cible de moqueries et de mesquineries en raison de sa décision, il préfère parler de la solidarité des habitants qui ont continué à soutenir son commerce en dépit de son emplacement inhabituel.

«Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tout le support incroyable et la solidarité que j'ai eue de tout le monde», écrit M. Bourdeau.

Le commerçant indique qu’à une dizaine de jours de Noël, il doit faire venir un quatrième voyage de sapins pour répondre à la demande. Mais c’est la réaction de la population qui le touche le plus.

«Je peux vous garantir que les familles viennent en grand nombre et les commentaires sont plus hilarants les uns que les autres! Une fillette de 5-6 ans a dit en sortant de l'auto: “Bon on s'en vient acheter un sapin à la fée de l’étoile toute nue! (elles ont des maillots sur l'enseigne!)»

Et bien entendu, plusieurs n'ont pas manqué de faire le rapprochement avec le film classique du temps des Fêtes «Le sapin a des boules»!

Un citoyen apprécié

Et les habitants n’ont pas manqué de souligner que Sylvain Bourdeau mérite cette solidarité, lui qui vend des sapins depuis 41 ans.

«Les sapins Bourdeau font partie du patrimoine à l'intersection de la 112 à Richelieu!! Peu importe sur quel coin!», écrit en commentaires Annie Bigonesse sur Facebook.

«Bravo à vous et puisse cette passion durer encore très très longtemps!!! Vous mettez du bonheur dans les cœurs! MERCI!», commente une autre cliente, Christine Généreux.

Le principal intéressé se dit reconnaissant pour ce «retour du balancier».

«J'ai essayé d'être un bon citoyen qui était là pour les autres et je vous remercie du plus profond de mon cœur pour ce magnifique retour du balancier, écrit-il. Je sais pourquoi vendre des sapins est ma passion depuis 41 ans! Pour tout l'amour que je ressens dans le cœur de ma clientèle! À vous tous et toutes qui avez su démontrer un véritable esprit de Noël!»

Comme quoi la magie des Fêtes est partout, même dans les stationnements de bar d’effeuilleuses!